Dave the Diver ha venduto ora ben 10 milioni di copie

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Dave the Diver ha ufficialmente superato un traguardo notevole nelle vendite, poiché la sensazione dei videogiochi indie ha ora superato la cifra monumentale di 10 milioni di copie vendute nella sua vita.

La parte davvero impressionante di questo sviluppo è che Dave the Diver ha raggiunto questo traguardo prima ancora che il gioco fosse lanciato su dispositivi mobili, con un comunicato stampa che conferma che il traguardo dei 10 milioni è stato superato ad agosto, poco dopo il lancio soft del progetto in Cina e che ha rapidamente raggiunto un milione di copie vendute nella regione.

Le informazioni confermano anche che il DLC In The Jungle ha superato il milione di unità vendute, mostrando che l'interesse per il gioco è ancora alto, il che senza dubbio è un buon segno dato che è previsto un progetto prequel di Bancho the Chef in futuro.

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