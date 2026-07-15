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Dave the Diver
Dave the Diver sta ricevendo una action figure completa
Plastic-Dave arriva vestito con la tuta da subacqueo e, come al solito, è pronto a tuffarsi nelle profondità dell'oceano alla ricerca di nuovi pesci per il suo ristorante di sushi.
HQ
Se sei un fan di Dave the Diver (perché non dovresti esserlo?), Beautiful Chemistry ha un collezionabile davvero interessante in uscita. Stanno rilasciando una action figure in scala 1/12 che raffigura il protagonista stesso mentre indossa il suo iconico costume da uomo rana.
È un oggetto con licenza ufficiale e, essendo posabile, include diversi accessori, tra cui un tonno, un'anatra di gomma e un fucile arpione. Ha anche mani e espressioni facciali intercambiabili, così può stare sul tuo altare da nerd e apparire esattamente come vuoi.
Se questo ti sembra qualcosa per te, la figura costa 107,99$ ed è disponibile per il pre-ordine su BigBadToyStore; uscirà a gennaio 2027.