Dave the Diver sta ricevendo una action figure completa

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Se sei un fan di Dave the Diver (perché non dovresti esserlo?), Beautiful Chemistry ha un collezionabile davvero interessante in uscita. Stanno rilasciando una action figure in scala 1/12 che raffigura il protagonista stesso mentre indossa il suo iconico costume da uomo rana.

È un oggetto con licenza ufficiale e, essendo posabile, include diversi accessori, tra cui un tonno, un'anatra di gomma e un fucile arpione. Ha anche mani e espressioni facciali intercambiabili, così può stare sul tuo altare da nerd e apparire esattamente come vuoi.

Se questo ti sembra qualcosa per te, la figura costa 107,99$ ed è disponibile per il pre-ordine su BigBadToyStore; uscirà a gennaio 2027.