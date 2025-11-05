David Beckham nominato cavaliere da re Carlo III per i servizi resi allo sport e alle cause benefiche

HQ

David Beckham è stato nominato cavaliere da re Carlo III martedì, insieme a Kazuo Ishiguro, autore nippo-britannico, Nobel per la letteratura nel 2017, e all'attrice e cantante di Broadway Elaine Page. La cerimonia si è svolta al Castello di Windsor e il calciatore, una leggenda del Manchester United, del Real Madrid e dei Los Angeles Galaxy (e del PSG, dove si è ritirato dopo aver giocato solo quattro mesi nel 2013), è ora conosciuto come Sir David Robert Joseph Beckham.

Beckham è stato un monarchico per tutta la vita (notoriamente ha fatto la fila per 12 ore per dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II nel 2022) ed è stato vicino a essere insignito del cavalierato nel 2013, ma gli è stato negato il suo coinvolgimento in uno schema di elusione fiscale.

Ora, il suo desiderio di lunga data di essere nominato cavaliere è stato esaudito. "Sono stato ovviamente molto fortunato nella mia carriera ad aver vinto quello che ho vinto e fatto quello che ho fatto, ma ricevere un'onorificenza come questa, di un cavaliere, è al di là di qualsiasi cosa avessi mai pensato di ricevere", ha detto Beckham (via CNN).

"Ad essere onesti, un giovane ragazzo dell'East End di Londra, nato a Leytonstone, e qui al Castello di Windsor, essere onorato da Sua Maestà il Re - l'istituzione più importante e più rispettata al mondo - è un bel momento".

Beckham, ora 50enne, ha vinto scudetti in Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e Francia e ha collezionato 115 presenze con l'Inghilterra in tre Coppe del Mondo e due Europei. È anche il fondatore del club Inter Miami in MLS. Gli è stato conferito il riconoscimento per la sua carriera calcistica e per il suo lavoro filantropico, essendo stato nominato ambasciatore dell'UNICEF e della King's Foundation e istituendo il 7 Fund, per aiutare i bambini vulnerabili.

"Tutte le cose che faccio, le faccio per amore. Non lo faccio perché sono costretto a farlo, non lo faccio perché devo farlo, lo faccio perché è importante. Penso che sia soprattutto a causa della carriera che ho avuto (...) che è per questo che la gente mi ascolta. Penso che sia uno strumento molto potente da avere in beneficenza", ha detto, tramite SkySports.

