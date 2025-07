David Corenswet dice che sia Henry Cavill che Tyler Hoechlin lo hanno contattato per parlare di Superman

HQ

Manca solo una settimana alla scoperta di un nuovo Superman sul grande schermo, questa volta interpretato da David Corenswet. Come tutti sappiamo, non è certo il primo a indossare la calzamaglia blu con l'amaca rossa a forma di banana, ma sembra che i suoi predecessori lo stiano sostenendo.

In un'intervista con Beat102103, Corenswet dice che sia Henry Cavill (Man of Steel) che Tyler Hoechlin (Superman & Lois) lo hanno avvicinato dopo che era stato scelto per dare la loro benedizione. Entrambi hanno anche rifiutato di consigliarlo in modo che potesse mettere la sua impronta su Superman e hanno suggerito che Corenswet dovrebbe semplicemente cercare di divertirsi con il ruolo.

L'11 luglio è la data della premiere di Superman, ma come vi abbiamo detto ieri, non passerà molto tempo prima di poter vedere di nuovo il personaggio, poiché apparirà nel DCU ben prima della premiere di Superman II.

Da sinistra: Cavill, Hoechlin e Corenswet. // DC Studios

DC Studios