David Corenswet non pensava che avrebbe ottenuto il ruolo di Superman visto che non è abbastanza cool

Non è certo un compito facile sostituire amati predecessori come Christopher Reeve e Henry Cavill, ma il consenso sembra essere che l'interpretazione di David Corenswet nei panni di Superman nel film omonimo sia stata davvero buona. Ricevette particolare elogio per la sua chimica con Lois Lane, interpretata magistralmente da Rachel Brosnahan.

Ma il fatto che avrebbe avuto la possibilità di giocare Superman era tutt'altro che ovvio, almeno secondo lui. In un'intervista a Variety, Corenswet racconta come ha ottenuto il ruolo, con il suo agente che ha preso la chiamata:

"Beh, quando ho ricevuto l'audizione, ero in piedi su una scala a cambiare un lampadario. Il mio agente ha detto: 'Pensiamo che tu sappia di cosa si tratta.' Ho detto: 'È 'Top Gun 3'? Cosa sto aspettando?" Non me lo aspettavo davvero, anche se penso che altri pensassero che dovessi aspettarmelo. Statisticamente parlando, sembra completamente impossibile."

Quando Corenswet fu scelto, molte persone speravano ancora che Cavill tornasse, e si fece speculazioni selvagge su alternative — in cui lui stesso non fu mai menzionato perché era un attore meno conosciuto. Anche se ha ottenuto il ruolo, non era ancora sicuro di essere la persona giusta per il ruolo e ha detto a Gunn che avrebbe dovuto scegliere qualcuno di più figo:

"Ho detto a James Gunn: 'Se volevi qualcuno di figo, avresti dovuto assumerne qualcun altro.' E lui ha detto: 'Oh, credimi. Lo so.' "

Il fascino di Corenswet e il suo aspetto leggermente giovanile sono stati un successo tra il pubblico, e Superman è considerato un grande successo, il che ha portato al rapido sviluppo del sequel Man of Tomorrow e previsto per la prima uscita a luglio 2027.