David Corenswet vuole fare un R-rated Superman

Sembra che stia facendo piazza pulita nelle sale in questo momento e sia i media che gli spettatori concordano sul fatto che questa volta ci incontriamo in un'autentica avventura di benessere più umanaSuperman Man of Steel. Ma la prossima volta, potrebbe essere più brutale. Almeno se Superman stesso, David Corenswet, ottiene ciò che vuole.

In un'intervista con Nerdist, Corenswet spiega:

"Mi piacerebbe vedere questo Superman in un progetto R-rated".

Il capo della DC James Gunn ha già confermato che ci saranno progetti DC orientati agli adulti, con Lanterns e Swamp Thing già annunciati (e Peacemaker: si presume che anche la stagione 2 sia per adulti). Lasciare che Superman seguano la stessa strada è meno probabile, però, e probabilmente dovremmo aspettarci che il prossimo film sia anche un'avventura più classica per tutta la famiglia.