David Dastmalchian ottiene il ruolo di Bison nel nuovo film di Street Fighter

David Dastmalchian – meglio conosciuto per i ruoli in Late Night with the Devil, The Suicide Squad e Murderbot – ha, secondo Deadline, ottenuto l'iconico ruolo del cattivo di M. Bison nel prossimo film di Street Fighter. È facilmente il ruolo più importante della sua carriera finora, anche se la produzione deve ancora commentare ufficialmente il casting.

Il resto del cast è decisamente selvaggio: Andrew Koji e Noah Centineo interpretano Ryu e Ken, Jason Momoa interpreta Blanka, Roman Reigns interpreta Akuma, Orville Peck interpreta Vega, Curtis "50 Cent" Jackson è Balrog e Andrew Schulz ruba la scena nei panni di Dan Hibiki. Una scaletta piena di scelte audaci e colorate.

Si dice anche che Capcom sia fortemente coinvolta nella produzione, il che si spera significhi che il film sarà eseguito in modo più ponderato rispetto ai precedenti tentativi a metà. Avere Dastmalchian nei panni di Bison potrebbe essere l'inaspettato colpo di genio di cui questo reboot ha bisogno. Il ragazzo ha le carte in regola – in parti uguali inquietante e complesso. Ora non ci resta che sperare che il director Sakurai riesca a bilanciare tutta questa follia con un genuino amore per l'universo di gioco, in modo da non ritrovarci con l'ennesimo flop.

