David Erosa sulla produzione e la serie Blasphemous: "Con il terzo gioco sai cosa non sapevi quando stavi sviluppando il secondo gioco"

È difficile dissociarsi, come studio di sviluppo, da un successo globale come Blasphemous. Un primo capitolo che ha praticamente ridefinito il metroidvania moderno insieme ad altri esponenti come Hollow Knight, stabilendo al contempo un universo unico nell'iconografia, nel design e nella tradizione come Cvstodia e la sua ispirazione nella religione cattolica, nella Settimana Santa e nella città spagnola di Siviglia. Quindi, oltre a perseguire progetti diversi come All on Board!, Stone of Madness e l'imminente Ninja Gaiden: Ragebound, The Game Kitchen continua a esplorare gli angoli oscuri del franchise blasfemo.

Ora sappiamo che il prossimo capitolo di quella storia di Penance inizierà ad essere scritto il 17 luglio con l'annuncio di quello che speravamo sarebbe stato Blasphemous 3, ma è solo l'edizione in vinile della colonna sonora del secondo capitolo. Ma come sarà effettivamente questo ipotetico gioco? Di recente abbiamo chiesto al produttore di The Game Kitchen David Erosa a riguardo durante una presentazione all'OXO Museo del Videojuego de Málaga, e potete guardare l'intervista qui sotto.

Sebbene nella conversazione si sia parlato essenzialmente del loro prossimo Ninja Gaiden: Ragebound, il produttore ha anche parlato del processo di apprendimento come team durante lo sviluppo di Blasphemous, il suo sequel, e anche di un "ipotetico" terzo capitolo.

Quando The Game Kitchen ha deciso di avere Blasphemous 2 "la fanbase ti guarda sempre, con i loro desideri per il sequel. Vorrebbero che il gioco fosse in questo modo, non in quello. E non si può sempre accontentare tutti. Quindi è molto difficile prendere quelle decisioni che sai che non piaceranno a tutti. Ma devi impegnarti nel gioco".

"Parte della crescita come team e come studio sta nel prendere queste decisioni e sapere che devi essere fedele alla tua visione del gioco".

Era inevitabile chiedersi a quel punto se quella frase potesse essere applicata a Blasphemous 3, ed Erosa ci ha lasciato con una lettura interessante:

"Nello sviluppo, nello sviluppo del software e nello sviluppo dei giochi, diciamo che il primo gioco è quello in cui molti aspetti falliscono. Nel secondo gioco, pensi di aver risolto quei problemi, ma è nel terzo gioco che sai quello che non sapevi veramente nel secondo gioco".

Aggiunge che, anche se non può darci ulteriori informazioni, ci sono piani per espandere il franchise:

"In questo momento non c'è nulla all'orizzonte riguardo a un sequel. Quello che sappiamo è che ci piacerebbe continuare a costruire intorno al... Non dirò il mondo di Blasphemous, ma il mondo di Cvstodia".

Quindi, anche se non abbiamo ancora Blasphemous 3 in vista, è interessante sapere che i suoi creatori continueranno a perfezionare e perfezionare il loro lavoro per sorprendere e premiare la fedeltà dei fan.

Come pensi che sarà Blasphemous 3?