David Fincher guarda al ritorno di Mindhunter come trilogo cinematografico

L'acclamata serie thriller psicologica di David Fincher potrebbe fare un grande ritorno, ma non sotto forma di una terza stagione di dieci episodi. Si parla invece di una trilogia composta da tre lungometraggi, ciascuno della durata di circa due ore.

"Ho avuto un incontro con David Fincher nel suo ufficio qualche mese fa, e mi ha detto che c'è la possibilità che possa tornare in tre film di due ore, ma penso che sia solo una possibilità", ha detto Holt McCallany, che ha interpretato Bill Tench nella serie. Di recente ha detto che Fincher è ansioso di tornare a Mindhunter e che le sceneggiature sono in lavorazione. Il che, ovviamente, sarebbe assolutamente fantastico. Come la maggior parte di voi (si spera) ricorderà, lo show è stato brillante per due stagioni prima di essere accantonato nel 2020 a causa dei costi di produzione alle stelle e del bisogno di Fincher di una pausa.

Ciò che rende questa trilogia una soluzione probabile e plausibile per risolvere le questioni in sospeso è che il formato è più economico ed efficiente in termini di tempo rispetto a un'intera stagione.

Ma ricorda: questo è tutt'altro che un affare fatto. Fincher deve essere pienamente d'accordo con il concetto, Netflix deve dargli il via libera e gli attori devono essere disponibili. Se tutti i pezzi andranno al loro posto, vedremo i nostri agenti preferiti tornare in azione e terremo le dita incrociate il più possibile.

Speri in più Mindhunter? E una soluzione a tre film sembra un modo ragionevole di procedere?