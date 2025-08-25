David Gaudu sbaraglia i rivali danesi e vince la 3ª tappa della Vuelta

HQ

David Gaudu è diventato il nuovo leader della Vuelta a España 2025 dopo aver superato Vingegaard e Pedersen e aver conquistato la vittoria nella tappa 3. Gaudu (Groupama-FDJ), corridore di 28 anni, vince la sua tappa in La Vuelta, superando i favoriti negli ultimi metri della gara, una salita a Ceres, dopo una tappa di 134,6 km (una delle più brevi della corsa) ma con un dislivello significativo che termina su 2,6 km di 3,6% di salita.

La maggior parte delle persone si aspettava un duello danese tra Vingegaard e Mads Pedersen (Lidl-Trek), ma lo scalatore francese ha sorpreso tutti conquistando anche la sua prima vittoria nell'UCI World Tour dal 2022, al Critérium du Dauphiné, battendo Wout Van Aert.

Ora, Gaudu è a pari merito con Vingegaard a 10 ore, 55 minuti, 36 secondi, otto secondi in più del terzo classificato Giulio Ciccone. Vingegaard manterrà la maglia rossa vista la sua migliore posizione nella prima tappa.