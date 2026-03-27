David Goffin annuncia il ritiro dal tennis a 35 anni, giocatore maschile belga di maggior successo

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Il tennista belga David Goffin ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Il trentacinquenne si ritirerà alla fine della stagione 2026, prima di compiere 36 anni il 7 dicembre. Rientra nella storia come uno dei giocatori belgi di maggior successo di tutti i tempi, l'unico uomo a essere classificato tra i primi 10 (era numero 7 nel 2017). Questo lo mette nei libri di storia del tennis in Belgio, insieme a Justine Henin (7 Grand Slam) e Kim Clijsters (4 titoli del Grande Slam).

In un video sui social media, Goffin ha spiegato che l'infortunio al ginocchio subito nel 2025 ha avuto un ruolo decisivo nella sua carriera. "Tutti questi anni ai massimi livelli hanno lasciato un impatto sul mio corpo", spiegò. "Ho dato tutto al tennis, e questo sport mi ha dato molto più di quanto avessi mai osato immaginare. È questo che rende la mia decisione così difficile."

Goffin ha raggiunto i quarti di finale di quattro Slam, l'ultimo Wimbledon 2022, e ha vinto sei titoli in singolare con un record in carriera di 357 vittorie e 275 sconfitte. Il suo miglior titolo è stato il Japan Open ATP 500 nel 2017. Goffin è attualmente classificato al 156° posto mondiale e non ha ancora vinto una partita nel 2026.

Goffin riuscì anche a battere i migliori tennisti della sua generazione, tra cui Novak Djokovic e Roger Federer una volta e Rafa Nadal due volte. Lo scorso anno ha anche sconfitto l'attuale numero 1 al mondo Carlos Alcaraz al Miami Open.