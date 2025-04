David Harbour pensa che Hopper sarebbe dovuto morire nella prima stagione di Stranger Things

HQ

Siamo abbastanza sicuri che David Harbour non sia un fan di questa idea ora, considerando gli enormi assegni di stipendio che avrebbe perso, ma l'attore pensa che il suo personaggio di Stranger Things Hopper sarebbe dovuto morire nella prima stagione dello show. E per suicidio, nientemeno.

Secondo un'intervista con GQ, Harbour ha spiegato che sembrava una fine appropriata per il suo personaggio. Quando hanno concluso la prima stagione, non sapevano se lo show sarebbe stato ripreso per un'altra stagione, e così Harbour stava pensando al modo in cui la storia del suo personaggio avrebbe dovuto finire.

All'epoca, vedeva il suicidio come l'unico modo in cui Hopper si sentiva in grado di scusarsi con sua figlia. C'è stata anche la finta morte di Hopper alla fine della terza stagione, che alcuni fan credevano fosse reale. "Penso che fossero semplicemente impegnati nella bellezza di quel momento della sua morte", Ha detto Harbour. "È stato così commovente che penso che quasi non volessero che fosse vivo".

Dovremo aspettare e vedere se Harbour riuscirà a sopravvivere all'ultima stagione di Stranger Things quando debutterà entro la fine dell'anno.