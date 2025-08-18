David Hayter finalmente suona Metal Gear Solid V

HQ

La voce leggendaria dietro i primi quattro giochi di Metal Gear Solid, David Hayter, non ha mai avuto la possibilità di riprendere il suo ruolo nel quinto (e ultimo) capitolo. Invece, la star di 24 anni Kiefer Sutherland ha ottenuto la parte, e Hayter ha chiarito i suoi sentimenti fin dall'inizio. Due anni prima dell'uscita del gioco, ha detto senza mezzi termini che non lo avrebbe mai toccato. Ma ora, quasi dieci anni dopo il lancio, ha cambiato idea.

David Hayter spiega: "Non volevo giocare al gioco perché pensavo che avrebbe ferito i miei sentimenti. Poi, sai, sono passati 10 anni e ho pensato, 'Ah, al diavolo i miei sentimenti. Che me ne importa?'... Sono uno sceneggiatore, quindi vengo licenziato per vivere, come se alla fine venissi letteralmente licenziato da ogni singolo ingaggio che ho, e non sono un bambino".

Quelle che una volta si aspettavano essere 60 ore di pura umiliazione si sono rivelate l'opposto:

"Ero tipo, 'Smettila di essere un bambino e stai al gioco'. Così l'ho giocato. È incredibile. [...] Chiedevo ai fan: 'Qual è il tuo Metal Gear preferito?' E se mi dicessero Metal Gear Solid 5 direi: 'Che diavolo, amico? Tipo, sai, grazie. Vuoi regalare anche a me un taglio di carta? Magari versaci sopra un po' di succo di limone?' E poi l'ho giocato e ho pensato: 'Penso che questo sia il mio gameplay preferito della serie'.

Cosa lo ha colpito di più? La libertà di scelta.

"Il fatto che si possa entrare nello stesso scenario ogni volta, e che il soldato [nemico] stia per fare la stessa cosa, ma che si possano prendere percorsi diversi o diverse strategie di attacco, lo fa sembrare un viaggio nel tempo... Quindi, sì, è stato tosto. Per quanto mi riguarda, tutto è perdonato".

Oltre a fare pace con Metal Gear Solid V, Hayter è anche recentemente tornato nel franchise. Meno di un anno fa, è stato confermato che aveva registrato nuove linee per Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, che uscirà tra soli undici giorni.