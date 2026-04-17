David Leitch è sicuro al 100% che il film Netflix Gears of War verrà realizzato

Quest'anno si preannuncia molto grande ed entusiasmante per i fan di Gears of War, poiché The Coalition inaugurerà un nuovo capitolo nella serie, un prequel che esplora effettivamente gli eventi precedenti al primo titolo. È conosciuto come Gears of War: E-Day e lo incontreremo più a fondo molto presto, come parte di una presentazione diretta dedicata dopo l'Xbox Games Showcase in estate.

Ma questo è solo parte dei piani di Gears of War che sono in atto alla fine, dato che da molto tempo Netflix e Xbox collaborano nel tentativo di adattare Gears of War in un film di lungometraggio. Finora è successo poco, a parte The Fall Guy e David Leitch di Bullet Train, che è stato assegnato come regista.

Parlando di Leitch, in una recente intervista a Collider, il regista ha parlato un po' del film Gears of War e di quanto sia molto fiducioso che diventerà realtà.

"Gears of War, credo, ci sarà. Abbiamo una grande bozza in corso che è in ottima forma. Lo studio è più determinato che mai a farcela. Netflix è al 100% a favore. Anche la Coalizione è accesa. Hanno anche il loro gioco in uscita quest'anno, quindi tutto si allinea perché quel film si realizzerà."

Una delle grandi domande sul film Gears of War è chi interpreterà i personaggi iconici. Dave Bautista ha spesso mostrato interesse a provare a confrontarsi con Marcus Fenix, ma l'attore sta andando avanti e Fenix è un tipo robusto (e piuttosto giovane) all'inizio della sua storia COG, il che significa che questo grande matrimonio tra attore e personaggio potrebbe non diventare mai realtà.

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