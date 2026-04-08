David Raya vince il premio di Uomo della Partita e riaccende il dibattito: l'Arsenal ha il miglior portiere del mondo?

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L'Arsenal ha ottenuto una vittoria di misura a Lisbona, battendo lo Sporting 1-0 con un gol nei minuti di recupero di Kai Havertz che ha interrotto una serie di due sconfitte in EFL Cup e FA Cup. Tuttavia, è stato il portiere dell'Arsenal, David Raya, a conquistare il titolo di Uomo della Partita, ricevendo elogi per le sue parate e il merito di aver salvato la sua squadra e mantenuto lo status dell'Arsenal come unica squadra imbattuta in Champions League finora in questa stagione.

In Premier League, nessun altro portiere ha mantenuto la porta inviolata con 15 partite senza subire gol (davanti alle 11 porte inviolate di Donnarumma e Pickford). In 10 partite di Champions League, Raya ha subito solo tre gol e mantenuto la porta inviolata in sette partite, con una percentuale di parate del 90%, secondo Squawka: 27 parate su 30 tiri.

Havertz ha dichiarato dopo la partita di credere di essere stato il miglior portiere al mondo nelle ultime due stagioni. Viene spesso menzionato nelle conversazioni del miglior portiere del mondo, nella stessa élite di Donnarumma, Courtois, Becker e Neuer (che ha vinto anche il premio di Uomo della Partita grazie alle sue parate nella partita tra Bayern e Real Madrid)

Tuttavia, è meno conosciuto in Spagna, dove spesso funge da seconda scelta per Luis de la Fuente, dietro a Unai Simón. E con l'arrivo di Joan García del Barça in nazionale, il dibattito su chi dovrebbe essere il portiere titolare della Spagna ai Mondiali si fa sempre più complicato...