David Tennant rivela che l'ex agente gli ha detto "non toccare" Doctor Who

David Tennant è rinomato nella narrativa di genere. Appare nell'universo Marvel come Zebediah Kilgrave in Jessica Jones, l'adattamento di Good Omens di Amazon Prime come Crowley e, naturalmente, il decimo Dottore in Doctor Who.

Tennant rimane una leggenda della televisione britannica, ma c'è stato un tempo in cui avrebbe potuto schivare il ruolo di Doctor Who. Parlando nel suo podcast, Tennant e sua moglie Georgia hanno raccontato la storia di come un ex agente abbia cercato di allontanare l'attore dal ruolo.

"Vengono da te, ti attirano a casa dicendo: 'Vieni a guardare un po' di un episodio'. Tu vai avanti e poi loro dicono: 'E indovina un po'! Vuoi giocarci?' E fai finta di pensarci per un giorno o qualcosa del genere", ha detto Georgia Tennant.

Georgia e David erano entrambi d'accordo sul fatto che l'attore avrebbe chiaramente accettato il ruolo, ma ci è voluto del tempo per elaborarlo. "In un certo senso ho dovuto elaborare tutto ciò che significava", Ha detto David. "All'epoca avevo un agente che mi diceva: 'Non toccarlo, non funzionerà'. Non il mio attuale agente, un precedente brillante agente che nel frattempo è andato in pensione, ma non l'ha chiamato correttamente a quanto pare. Ha detto: 'Non funzionerà, non vuoi averlo appeso al collo'. "

È difficile immaginareDoctor Who senza David Tennant, che da allora è tornato in più occasioni per interpretare il personaggio. Mentre molti fan ricorderanno ancora con affetto Tennant per il suo tempo in Doctor Who, l'attore non è ricordato solo per questa interpretazione, e il ruolo lo ha portato a un'ulteriore fama.