Davide Ancelotti assunto dal Lille come capo allenatore fino al 2028, primo incarico come capo allenatore in Europa

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Davide Ancelotti, il figlio trentaseienne di Carlo Ancelotti, debutta in Europa come allenatore senza il padre, ed è appena stato nominato allenatore del Lille per due stagioni. Succede a Bruno Génésio, che lasciò dopo aver completato il suo contratto biennale, portando la squadra al terzo posto in Ligue 1 e qualificandosi per la Champions League.

"Sono molto orgoglioso e felice, e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa opportunità. Abbiamo parlato molto, e ho trovato una vera connessione, con idee e valori condivisi", ha detto Ancelotti. "Il progetto LOSC è perfetto per me, con la sua chiara identità, alti standard e impegno al duro lavoro. È un club serio, ambizioso e competitivo che compete regolarmente in competizioni europee."

Davide ha iniziato a lavorare come fisioterapista per il Paris Saint-Germain quando era allenato da Carlo (2011-2013), poi ha seguito lo staff tecnico del padre al Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, e attualmente lavora come assistente allenatore della nazionale brasiliana, insieme al padre. Dopo i Mondiali, Davide si trasferirà al Lille per il suo debutto come capo allenatore in Europa, e solo il suo secondo incarico come capo allenatore di una squadra dopo aver lavorato al Botafogo tra luglio e dicembre 2025.