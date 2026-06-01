Davide Ancelotti assunto dal Lille come capo allenatore fino al 2028, primo incarico come capo allenatore in Europa
Il figlio di Carlo Ancelotti attualmente lavora insieme al padre in Brasile.
Davide Ancelotti, il figlio trentaseienne di Carlo Ancelotti, debutta in Europa come allenatore senza il padre, ed è appena stato nominato allenatore del Lille per due stagioni. Succede a Bruno Génésio, che lasciò dopo aver completato il suo contratto biennale, portando la squadra al terzo posto in Ligue 1 e qualificandosi per la Champions League.
"Sono molto orgoglioso e felice, e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa opportunità. Abbiamo parlato molto, e ho trovato una vera connessione, con idee e valori condivisi", ha detto Ancelotti. "Il progetto LOSC è perfetto per me, con la sua chiara identità, alti standard e impegno al duro lavoro. È un club serio, ambizioso e competitivo che compete regolarmente in competizioni europee."
Davide ha iniziato a lavorare come fisioterapista per il Paris Saint-Germain quando era allenato da Carlo (2011-2013), poi ha seguito lo staff tecnico del padre al Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, e attualmente lavora come assistente allenatore della nazionale brasiliana, insieme al padre. Dopo i Mondiali, Davide si trasferirà al Lille per il suo debutto come capo allenatore in Europa, e solo il suo secondo incarico come capo allenatore di una squadra dopo aver lavorato al Botafogo tra luglio e dicembre 2025.