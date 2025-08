Davidovich Fokina condivide "delusione e rabbia" con l'ATP, ma non tutti sono d'accordo: "Patetico"

HQ

Alejandro Davidovich Fokina, finalista al Washington Open di domenica scorsa, giocherà oggi contro Jakub Mensik agli ottavi di finale del Canadian Open, a partire dalle 16:00 BST e dalle 17:00 CEST. Sono le 11:00 ora locale, l'unica partita della competizione che inizia domani presto, il resto inizia un'ora e mezza dopo.

Il giocatore spagnolo ha inviato una dura dichiarazione sui social media, lamentandosi della situazione. "Oggi voglio esprimere la mia delusione e la mia rabbia nei confronti dell'ATP. Domani tutte le partite iniziano alle 12:30, tranne la nostra, che inizia alle 11:00. Siamo a un'ora di distanza dal club, il che ci costringe ad alzarci presto per poter arrivare in buone condizioni. Abbiamo chiesto che venisse cambiato, ma la risposta è stata che tutto è già esaurito: biglietti, TV... e che non può essere cambiato".

"Ancora una volta, è chiaro che noi giocatori non veniamo presi in considerazione. Oggi sono stati in pochi, domani tocca a me, e da dopodomani tutti giocheranno di nuovo alle 12:30. Ci sono molti campi disponibili, ma siamo gli unici in programma per le 11:00. L'ATP promette sempre soluzioni, ma non fa mai nulla. Non è la prima volta che succede, e quando sei dentro, ti rendi conto che non è così bello come sembra dall'esterno".

Davidovich viene da una lunga serie di partite, visto che gioca anche in doppio con Flavio Cobolli. Tuttavia, alla sua dichiarazione ha risposto il giocatore britannico Daniel Evans, che ha ripostato la sua storia su Instagram dicendo "Svegliati e gioca. Il mondo si sveglia e funziona 9-5 evento 8-6. Patetico".