Davidovich Fokina dopo essere stato abbandonato dall'allenatore nel mezzo del Roland Garros: "Pensavo fosse una brava persona"

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Alejandro Davidovich Fokina, numero 23 al mondo e secondo miglior spagnolo dopo Alcaraz, ha perso al secondo turno a Roland Garros contro Thiago Agustin Tirante in quattro set. Il 26enne ha licenziato il suo allenatore Félix Mantilla dopo aver raggiunto quattro finali nel 2025 senza aver vinto nessuna, nonostante avesse avuto diversi match point, ma è stato improvvisamente abbandonato dal suo successore, Mariano Puerta.

I primi rapporti dicevano che Davidovich Fokina licenziò Puerta a metà torneo, tra il primo e il secondo incontro, mentre Puerta lasciava Parigi per Miami. Ma lo spagnolo ha confermato che è stato Puerta a andarsene improvvisamente, "senza dire una parola a nessuno", e ha usato un messaggio su WhatsApp per spiegargli il motivo della partenza.

"Mi ha detto che non si sentiva bene, che stava tornando in hotel. E semplicemente prese un volo per Miami. È un adulto e può prendere le sue decisioni. Non so se risponderò a quel messaggio. Ma come persona, ha deluso tutta la squadra", ha detto Davidovich Fokina (tramite ClayTennis), negando di aver avuto qualche discussione con l'allenatore argentino (ex finalista del Roland Garros che ha perso contro Rafa Nadal nel 2005). "Pensavo fosse una brava persona, ma dopo questo ho scoperto che aveva fatto la stessa cosa un paio di volte prima. È stata colpa mia averlo assunto".

Davidovich Fokina, il giocatore di rango più alto che non ha ancora vinto un torneo, ha un nuovo allenatore, José Manuel Clavet.