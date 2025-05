HQ

Sebbene siano oggettivamente aggiornamenti "economici", sembra che molti si stiano stancando un po' del metodo di Sony di dare nuova vita ai suoi titoli precedenti. In un mondo di "rimasterizzazioni" della scala di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, le alternative PlayStation che includono The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Death Stranding e ora anche Days Gone, il fatto che queste offrano semplicemente prestazioni e immagini migliorate che altre aziende hanno offerto gratuitamente in passato insieme ad alcuni extra aggiunti, può sembrare un calcio nei denti che Sony si senta così in grado di prelevare semplicemente soldi dal portafoglio senza rimorsi. Ma ehi, questo è il mondo che Sony ha costruito per se stessa, quindi basta chiacchiere, mettiamoci al lavoro e discutiamo se Days Gone Remastered vale i tuoi soldi.

Per cominciare, togliamo di mezzo gli elementi più basilari. Sì, questa edizione migliora la grafica e le prestazioni della versione PS4 dell'originale. No, non è un miglioramento di The Last of Us: Part I, ma è un notevole miglioramento, specialmente nella fluidità del gioco su Performance Mode e quando tieni d'occhio il tempo necessario per caricarsi. Oltre a ciò, personalmente non ho notato un miglioramento davvero enorme, ma va detto che questo avviene tramite un'esperienza che utilizza un modello PS5 base e non il significativamente più potente Pro che può anche attingere a PSSR e altre funzionalità AI.

Oltre alle prestazioni pure, poiché Days Gone Remastered è effettivamente una versione "next-gen" del titolo PS4, ottieni anche una serie di aggiunte specifiche per PS5 che aggiungono un po' di stile anche se non cambiano le carte in tavola. Vale la pena menzionare il supporto DualSense per uno di essi, in quanto l'aptica nel controller è particolarmente interessante soprattutto quando si va in giro sulla moto di Deacon, dove ora è possibile sentire un rombo più autentico del motore della moto e come la sua guida cambia quando si passa da un terreno all'altro. Anche i trigger adattativi sono presenti, ma non molto evidenti, e l'uso dell'audio 3D rende gli attacchiFreaker ancora più terrificanti. Oltre a questo, però, questo remaster è solo Days Gone con un po' di polvere di folletto di tecnologia moderna cosparsa su di esso.

Almeno lo sarebbe se non fosse per i nuovi contenuti. Ora il gioco supporta una manciata di nuove modalità e funzionalità, tra cui Speedrun Mode, che è proprio quello che dice sulla scatola, un modo per tenere traccia di quanto tempo ci vuole per completare il gioco inserendo un timer sullo schermo. Per coloro che cercano questa sfida, sono sicuro che sia un'aggiunta gradita, ma per tutti gli altri è solo un modo in più per ripercorrere la stessa storia che conosciamo da oltre cinque anni. Poi ci sono anche i modi aggiuntivi per personalizzare il gameplay a proprio piacimento, ad esempio rallentando la velocità con cui Freakers corrono verso di te. L'accessibilità vale sempre la pena di essere sostenuta e questa aggiunta è gradita, anche se ti chiedi se avrebbe potuto essere resa disponibile a tutte le versioni del gioco e non solo a quella Remastered...

Infine è di gran lunga l'aggiunta più grande: Horde Assault. Questa è la risposta di Days Gone a una vera e propria modalità zombie, in quanto mette un personaggio in un livello chiuso e poi gli chiede di sopravvivere contro orde sempre più grandi di Freakers. È un modo molto più ricco di azione e meno sensibile alle risorse per divertirsi a fare a pezzi le orde che amano girovagare per l'Oregon rurale. Questa modalità in realtà ha un po' di stile The Last of Us: Part II Remastered - No Return, in quanto puoi scegliere diversi personaggi dalla storia Days Gone, ognuno dei quali fa cose leggermente diverse e puoi quindi usarli per esplorare ogni livello alla ricerca di bottino e risorse per rendere più facile abbattere il Freakers. Per il resto, questo gioco è praticamente esattamente quello che ti aspetti che sia e niente di più, poiché il massimo che cerca di frenare le aspettative è nel modo in cui incorpora il punteggio. Man mano che uccidi Freakers, aumenti il punteggio e più ne ottieni più Supply Drops puoi aprire sulla mappa, con questi che forniscono l'accesso a potenti armi o tonnellate di rifornimenti. Il tuo punteggio determina anche se "batti" anche il livello, poiché sebbene non ci sia una via di fuga di per sé, ogni mappa ha una pietra miliare del punteggio che vuole che tu raggiunga per sbloccare la mappa successiva. Quando combini questo con un sistema di progressione basato su XP che ti consente di sbloccare nuovi personaggi, oggetti, vantaggi e persino modificatori per rendere l'azione ancora più difficile, c'è molto da offrire in Horde Assault, anche se è un po' un espediente e non così divertente come semplicemente masticare la trama principale.

E questo mi porta a chiudere il cerchio alla domanda se dovresti o meno spendere i tuoi soldi per Days Gone Remastered ? Se possiedi già l'originale e puoi sfruttare il percorso di aggiornamento "più economico", non è esattamente un grosso rischio se stai cercando un motivo per tornare in Oregon e rigiocare l'avventura di Deacon. Tuttavia, se hai intenzione di accaparrarti questo a prezzo pieno, faresti altrettanto bene a guardare all'originale, poiché la parte migliore di Days Gone è ancora molto la trama. Tutto dipende dal fatto che Sony ti permetta sempre di acquistare la versione non-Remastered del gioco, poiché li abbiamo visti disabilitare l'originale per imbottigliare la gente del collo di bottiglia nella versione migliorata "più recente" e più costosa... È a causa di tutto questo che ho intenzione di rispecchiare la nostra valutazione originale Days Gone per questa versione Remastered, che se non hai letto sul motivo per cui dovresti o non dovresti giocare al gioco di Bend Studio, puoi farlo andando qui.