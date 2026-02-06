DAZN annuncia i diritti esclusivi per trasmettere tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA in Spagna

HQ

Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà uno degli eventi sportivi più seguiti dell'anno, se non il più seguito, e sarà la più grande Coppa del Mondo della storia, con 104 partite e 48 squadre, più delle solite 32, negli USA, in Messico e in Canada.

Come al solito, i diritti televisivi della Coppa del Mondo sono tra i più ambiti, e saranno ovunque. In Spagna, la piattaforma di streaming sportivo DAZN, un po' controversa per instabilità e prezzi in aumento, ha appena annunciato che trasmetterà l'intera durata della Coppa del Mondo.

"DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, distribuirà in esclusiva il canale GRUP MEDIAPRO sulla pay television in Spagna, trasmettendo tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026", ha annunciato venerdì la piattaforma.

Ciò significa che tutte le 104 partite tra l'11 giugno e il 19 luglio, i cui diritti sono di proprietà di Mediapro in Spagna, saranno trasmesse su DAZN. Sarà l'unica piattaforma a seguire la Coppa del Mondo nella sua interezza; tuttavia, ciò non significa che sarà l'unico posto per guardare la Coppa del Mondo nel paese che attualmente è favorito per il trofeo.

Partite della Coppa del Mondo che saranno trasmesse gratuitamente su RTVE

Come annunciato a settembre 2025, l'emittente pubblica spagnola RTVE ha anche acquistato i diritti per la Coppa del Mondo da Mediapro, per la trasmissione sul canale pubblico La 1. Non tutte le partite saranno incluse, ma garantiscono che tutte le partite con la Spagna nella fase a gironi (duelli con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay) saranno disponibili su TVE, così come le "partite principali del torneo". Questi includono la partita d'apertura con il debutto messicano, così come le partite di ottavi di finale "principali" e i quarti di finale, entrambe semifinali, la partita per il terzo posto e la finale, il 19 luglio a New York.

In altri paesi, si prevede anche che le emittenti pubbliche trasmettano gratuitamente le partite principali e tutte le partite del proprio paese sui loro canali pubblici, grazie agli accordi tra FIFA e Unione Europea di Radiodiffusione (EBU).

Tuttavia, l'intera gamma di partite, più che mai, può dipendere da paese a paese, e i prezzi sicuramente varieranno anch'essi. Gli accordi finali saranno annunciati nei prossimi mesi, inclusi ulteriori dettagli sui piani per la piattaforma "rilanciata" FIFA+ tra FIFA e DAZN, che dovrebbe essere gratuita ma limitata a livello mondiale con offerte premium da annunciare.