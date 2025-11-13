Dbrand sta già lavorando a una versione Companion Cube della Steam Machine

HQ

L'azienda leader nella personalizzazione dei dispositivi dbrand è nota per la realizzazione di skin per tutti i tipi di console, accessori e altro ancora. Dalle prese d'aria extra e meno angoli sulla tua PS5 ai malvagi look personalizzati di Switch, dbrand è noto per fare di tutto per le sue opzioni di personalizzazione.

Con una nuova console all'orizzonte, ovviamente l'azienda sta anche pensando a come rendere unica la Steam Machine di Valve. Appena un giorno dopo la presentazione della Steam Machine, dbrand ha svelato il suo look Companion Cube per la Steam Machine.

Questa skin è modellata sul Companion Cube di Portal, un'adorabile scatola con cuori ai lati. Considerando che la Steam Machine è di per sé un cubo, ovviamente questo è stato il primo istinto di dbrand quando ha visto come poteva personalizzare la console.

Puoi dare un'occhiata al design qui sotto e iscriverti per i dettagli sul sito ufficiale di dbrand qui.

