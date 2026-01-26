DC ci offre uno sguardo migliore sulla versione di Lobo interpretata da Jason Momoa

HQ

Qualche settimana fa, abbiamo finalmente potuto vedere il primo trailer del prossimo film DCU Supergirl , che debutta il 26 giugno. Una delle cose che la gente era più curiosa (dato che abbiamo già visto Milly Alcock interpretare Kara Zor-El in Superman del 2025) era se avremmo avuto un assaggio di Lobo.

È stato da tempo confermato che Jason Momoa è stato scelto come questo antieroe, cosa che lui stesso ha descritto come un sogno che si avvera, dato che è fan del personaggio fin dall'infanzia. Ora DC ha pubblicato un teaser che ci offre uno sguardo leggermente migliore su Lobo, e interpretiamo il video dedicato come indicazione che avrà un ruolo piuttosto importante nel film.