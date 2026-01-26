news
Supergirl
DC ci offre uno sguardo migliore sulla versione di Lobo interpretata da Jason Momoa
L'antieroe (in)famigerato è confermato in Supergirl, anche se non sappiamo ancora quanto sarà importante il suo ruolo nella storia.
Qualche settimana fa, abbiamo finalmente potuto vedere il primo trailer del prossimo film DCU Supergirl , che debutta il 26 giugno. Una delle cose che la gente era più curiosa (dato che abbiamo già visto Milly Alcock interpretare Kara Zor-El in Superman del 2025) era se avremmo avuto un assaggio di Lobo.
È stato da tempo confermato che Jason Momoa è stato scelto come questo antieroe, cosa che lui stesso ha descritto come un sogno che si avvera, dato che è fan del personaggio fin dall'infanzia. Ora DC ha pubblicato un teaser che ci offre uno sguardo leggermente migliore su Lobo, e interpretiamo il video dedicato come indicazione che avrà un ruolo piuttosto importante nel film.
