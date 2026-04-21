DC ha svelato un nuovo fumetto noir horror Batman incentrato su Clayface

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Si preannuncia un anno piuttosto promettente per i fan del villain DC Clayface, dato che il personaggio apparirà in uno dei primi grandi film dell'Universo DC, ovvero il terzo dopo Superman e Supergirl. Creato da Mike Flanagan, il film horror di Clayface arriverà in autunno e porterà un film horror corporeo raccapricciante per chiunque osi vederlo al cinema, ma non sarà l'unica storia emozionante di Clayface quest'anno.

DC ha annunciato Clayface: Celebrity Dirt, una storia in sei parti che segue Basil Karlo mentre fugge da Arkham Towers e tenta di riconquistare il suo posto sotto i riflettori, solo per scoprire che qualcuno ha preso la sua identità per sé, in una svolta piuttosto ironica per il crudele Clayface.

Descritto come un fumetto horror noir dell'universo Batman, la storia è scritta dall'esperto horror Jude Ellison S. Doyle con disegni di Fran Galan, colori di Patricio Delpeche e lettere di Tom Napolitano.

La sinossi del fumetto spiega: "Quando Basil Karlo evade da Arkham, è pronto a riprendersi la corona di Hollywood che ha perso anni fa. Ma il mondo a cui torna è più strano che mai: una nuova piaga strisciante sta trasformando i cittadini comuni in riflessi distorti come l'argilla dei suoi incubi, e un carismatico controfigura ha preso il controllo della vita di Basil, diventando una star del cinema più grande di quanto il vero Basil sia mai stato. Mentre un inquietante schema inquietante intorno a questa nuova celebrità, Basil deve affrontare le parti più oscure del suo passato e rintracciare entrambi i misteri alla loro origine. La sua ricerca lo conduce a fondo nella storia della famiglia Clayface e faccia a faccia con uno dei suoi membri più pericolosamente instabili."

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Clayface: Celebrity Dirt debutterà con il suo primo numero l'8 luglio e potete vedere la copertina dell'articolo qui sotto.