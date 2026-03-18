DC presenta la prossima raccolta di storie di Elseworlds, con Supergirl, Superman e Dark Cavalieri

HQ

Sarà un'estate intensa per la DC, poiché l'Universo DC si espanderà con l'arrivo di Supergirl, qualcosa che viene supportato da una serie di storie e progetti più ampi che ruotano attorno al personaggio di Krypton. Abbiamo accennato a un ambizioso fumetto con Supergirl che sarebbe stato lanciato in estate, ma in realtà c'è ancora altro da aggiungere.

Come parte della gamma Elseworlds, sono stati promessi tre nuovi fumetti per quest'estate, uno dei quali ruota attorno a Supergirl. Questa storia è scritta da Ethan S. Parker e Griffin Sheridan, con disegni e copertine di Rod Reis, e il fumetto è conosciuto come Supergirl: Survive. Debutterà poco prima del film live-action il 3 giugno e, per quanto riguarda ciò che racconterà, la sinossi spiega:

"Kara Zor-El vive una vita di piccoli problemi—balli scolastici, litigi familiari e l'impossibile compito di tenere in braccio il suo cugino Kal, un po' mollente—ma Krypton ne ha di grandi. Mentre il Generale Zod stringe la presa e il pianeta inizia a bruciare, Kara e Kal vengono lanciati insieme tra le stelle, intrappolati in un razzo prototipo e a lottare per sopravvivere in un universo che non si preoccupa se vivono o muoiono."

Inoltre, possiamo aspettarci una storia unica di Superman sotto forma di racconto scritto da Kenny Porter e illustrato da Danny Earls. Si chiama Superman: Father of Tomorrow e debutterà prima di Supergirl, il 27 maggio, con una storia che promette quanto segue:

Annuncio pubblicitario:

"Quando il pianeta Krypton esplode, un razzo solitario sfugge alla distruzione—non trasportando Kal-El, ma suo padre. Jor-El si schianta in Kansas, dove una coppia gentile lo accoglie. Mentre si adatta alla vita sulla Terra, Jor-El scopre di poter aiutare la sua nuova casa non solo con i suoi poteri, ma anche con la sua mente brillante. Questa è la storia di un Uomo d'Acciaio e Scienza—e del mondo che salva."

Infine, la terza storia arriverà il 15 luglio, ed è un'espansione della saga dei Cavalieri Oscuri. Conosciuto semplicemente come Dark Knights II, questo fumetto è scritto da Tom Taylor e con disegni di Otto Schmidt e copertine di Yasmine Putri, e per quanto riguarda la storia che racconta, in realtà non ci è ancora stato detto nulla a riguardo.

Quello che abbiamo sono copertine per tutte e tre le storie di Elseworlds, in vista del loro arrivo in estate.

Supergirl, Superman, Cavalieri Oscuri, in quest'ordine rispettivo.

Annuncio pubblicitario: