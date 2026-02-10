DC presenta un ambizioso fumetto di Supergirl con il lancio previsto prima del blockbuster di giugno

HQ

Quest'estate, uno dei tanti blockbuster in arrivo al cinema è il prossimo capitolo dell'Universo DC, con Supergirl che debutterà il 26 giugno. Con questo gigante dei fumetti in arrivo, ora DC ha svelato un nuovo fumetto che avrà come protagonista proprio quella stessa eroina e riunirà molti scrittori da tutto il mondo per una raccolta ambiziosa di storie.

Conosciuto come Supergirl: The World, questo fumetto sarà una storia audace che metterà in evidenza i talenti di scrittori e artisti provenienti da oltre 15 paesi in tutto il mondo. Questi team di creativi si riuniranno per creare una serie di storie individuali che mettano in luce Supergirl e vengono raccontate "attraverso la lente di culture, paesaggi e tradizioni creative provenienti da tutto il mondo."

Per quanto riguarda i paesi e i creativi coinvolti, potete vedere questi qui sotto:



Stati Uniti: Mariko Tamaki (scrittrice), Skylar Patridge (artista) e Joëlle Jones (copertina)



Spagna: Aneke (scrittrice, artista, copertina)



Italia: Francesca Michielin (scrittrice) e Federica Croci (artista, copertina)



Serbia: Uroš Dimitrijević (scrittore) e Stevan Subic (artista, copertina)



Camerun: Njoka Suyru (scrittrice), Coeurtys Ulrich Minko (miniature) ed Ejob Nathanael Ejob (artista, copertina)



Finlandia: Johanna Sinisalo (scrittrice) e Rosi Kämpe (artista, copertina)



Argentina: Tomás Wortley (scrittore) e Rocío Zucchi (artista, copertina)



Turchia: Mahmud Asrar (scrittore, artista, copertina)



Francia: Kid Toussaint (scrittore) e Joël Jurion (disegnatore, copertina)



Brasile: Fernanda Chiella (scrittrice, artista, copertina)



Polonia: Anna Krztoń (scrittrice) e Kasia Nie (artista, copertina)



Messico: Mariana Moreno (scrittrice, artista, copertina)



Germania: Yann Krehl (scrittore) e Marie Sann (artista, copertina)



Colombia: Sara Rodríguez (scrittrice, artista, copertina)



Giappone: Satoshi Miyagawa (scrittore) e Kai Kitago (artista, copertina)



Annuncio pubblicitario:

In totale, il fumetto è una copertina rigida di 184 pagine che si venderà dal 2 giugno a 24,99 dollari, con la pubblicazione che avverrà simultaneamente nelle regioni partecipanti sopra elencate. Questo sarà anche il prossimo capitolo della serie The World della DC, che in precedenza includeva Superman: The World, Batman: The World e Joker: The World. Parlando di quest'ultimo, abbiamo recentemente parlato con il suo coautore David Rubin e di come abbia portato il Principe Clown del Crimine nella "Gotham City of Spain".

Per quanto riguarda Supergirl: The World, dai un'occhiata alla copertina statunitense illustrata da Joelle Jones qui sotto.

Annuncio pubblicitario: