DC presenterà un fumetto gratuito Lego Batman: Legacy of the Dark Knight tie-in

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Questo maggio sarà un evento importante per i fan di Batman, poiché la prossima avventura Lego di TT Games riporterà il Crociato Incappazzato sotto i riflettori per il suo progetto più ambizioso finora. Conosciuto come Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, questo gioco arriverà un po' più tardi di quanto pensassimo, dato che la data di lancio è stata recentemente anticipata di una settimana per vedere il debutto previsto per il 22 maggio.

Con questo lancio in mente, ora Warner Bros. Games, TT Games, DC e The Lego Group hanno annunciato che il gioco sarà supportato da un fumetto ufficiale collegato che sarà pubblicato interamente gratuitamente come parte del Free Comic Book Day il 2 maggio.

È un racconto breve che segue Batman mentre torna a Gotham City dopo un periodo lontano e vede come incontra diversi personaggi DC e pieno zeppo di riferimenti e umorismo Lego sfacciato.

Considerato The Lego Batman Returns, la sinossi del fumetto spiega: "The Lego Batman Returns segue un giorno nella vita di Lego Batman mentre torna a Gotham City dopo una pausa e incontra una varietà di personaggi DC familiari, rendendo omaggio alla storia del Cavaliere Oscuro nei media, con riferimenti a film passati, programmi televisivi e fumetti, combinati con il tipico umorismo Lego."

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Il fumetto è scritto da Ivan Cohen di Beware the Batman e con disegni da Paul Lee di Batman: Under the Hood. Puoi vedere la copertina del fumetto qui sotto.