DC rende inoltre l'estate tutta incentrata su Supergirl con un altro nuovo fumetto
Questa è giustamente conosciuta come Estate of Supergirl.
Dire che la DC sta facendo di tutto per far capire ai fan che Supergirl arriverà al cinema quest'estate per la prossima fase dell'Universo DC è forse un eufemismo. A seguito della rivelazione di Supergirl: The World e del progetto Elseworlds noto come Supergirl: Survive, è stato annunciato anche un fumetto più vivace con l'eroina preferita di Krypton.
Conosciuto come Summer of Supergirl, questo sarà uno speciale one-shot di 48 pagine che offrirà un trio di storie volte a mettere in luce l'eredità di Kara Zor-El in tutto il mondo dell'Universo DC.
Le storie sono create da questi tre duo scrittori/disegnatori; Sophie Campbell e Belen Ortega, Mark Waid e Cian Tormey, e Gail Simone ed Emma Kubert, e per quanto riguarda cosa aspettarsi, ci viene detto che il primo episodio vedrà Supergirl affrontare Lobo e i due ultimi due celebreranno Supergirl "mentre riprende il suo legittimo posto come Erede di El."
La data di arrivo del fumetto è fissata per il 24 giugno e puoi vedere la copertina del colorato fumetto qui sotto. Ci viene anche detto che DC ha "altri annunci" in preparazione per la sua "Summer of Supergirl".