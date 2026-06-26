DC Studios annuncia una vasta serie di progetti animati, tra cui Absolute Batman e un Joker anime

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Warner Bros. Pictures Animation ha già avuto una presentazione piuttosto grande al Festival del Cinema di Annecy, rivelando una serie di progetti teatrali e anche piani per esplorare il mondo delle Superragazze. In mezzo a tutte queste notizie, c'era una notevole assenza; ovvero DC Studios.

Il motivo è che DC Studios aveva molti piani propri che voleva condividere. Per prima cosa, sappiamo che molti progetti già annunciati sono ancora in cantiere, tra cui una seconda stagione di Creature Commandos, un altro round di episodi di My Adventures with Superman, oltre alla nuova e prossima serie di Mister Miracle (che introdurrà il Darkseid ufficiale dell'Universo DC), Superpoteri DC e Starfire. Ma oltre a questo, come riporta Deadline, anche altri progetti sono stati approvati e ognuno è davvero promettente.

Per prima cosa, il fumetto Absolute Batman di Scott Snyder sarà adattato in una "serie completamente in CG", dove Snyder sarà produttore esecutivo e showrunner, affiancato da Nick Dragotta come produttore. Ci è stato promesso un "tono completamente diverso e una versione completamente diversa di Batman", secondo Sam Register, presidente di Warner Pictures Animation, che riflette la premessa del fumetto.

Allo stesso modo, è stato annunciato anche Joker: Laugh Riot, che è il primo anime ufficiale della DC in uscita dal Giappone. Sarà diretto da Yasuhuro Aoki de Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, e seguirà Joker mentre attraversa una crisi esistenziale dopo che qualcuno uccide Batman. Register aggiunge che sarà "molto inquietante e molto cupo" e che la produzione è già iniziata.

Infine, è stato rivelato anche un progetto Krypto senza titolo, che sembra essere più adatto alle famiglie, poiché segue il Superdog e lo vede seguire un gruppo di aspiranti criminali e coinvolgersi in ogni sorta di disavventure. Il progetto è considerato "divertente, pieno di cuore" dal co-responsabile di DC Studios, Peter Safran.

Non abbiamo piani concreti per questi progetti, ma non sarebbe irragionevole vederne alcuni arrivare nel 2027 e oltre. Nel prossimo futuro, non dimenticate che DC offrirà anche Batman: Knightfall Trilogy e una seconda stagione di Caped Crusader come parte dei suoi sforzi animati.