DC's Justice League: Cosmic Chaos sarà rimosso dai negozi digitali molto presto

Tre anni fa, il 10 marzo, DC's Justice League: Cosmic Chaos è stato pubblicato, un'avventura d'azione piuttosto affascinante con icone DC e un eccellente supporto cooperativo. È un ottimo gioco sia per i fan più giovani che per quelli più grandi dei supereroi e vale davvero la pena provarlo se ti piacciono titoli come i Lego di TT Games.

Ma se sei interessato, assicurati di agire rapidamente. Gli sviluppatori hanno annunciato che la licenza scadrà tra tre settimane, momento in cui il gioco sarà rimosso dai negozi digitali:

"Volevamo informarvi che DC's Justice League: Cosmic Chaos lascerà presto Steam nel mese di marzo, poiché il nostro accordo di licenza per il titolo sui negozi digitali è concluso."

Se hai già acquistato il gioco, ovviamente non sei interessato, e potrai scaricarlo quanto vuoi in futuro. Per dare a tutti la possibilità di prenderlo prima che scompaia per sempre, il prezzo è stato ridotto di un impressionante 90%. Questo significa che puoi prenderlo subito per £3,49 / €3,99 - e ne vale sicuramente la pena. Un gioco divertente da giocare con amici, il tuo partner o i tuoi figli.

Vai su Steam, il PlayStation Store, il Nintendo eShop o l'Xbox Store e risparmia un sacco di soldi su un intrattenimento adatto alle famiglie.