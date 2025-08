D&D Beyond rende le mappe da tavolo virtuali gratuite per tutti gli utenti a partire da settembre

HQ

Dungeons & Dragons sta rendendo le mappe degli strumenti di D&D Beyond gratuite per chiunque sia registrato con un account a partire da questo settembre. Se possiedi un modulo, una mappa o un'avventura attraverso il sistema virtuale di D&D, sarai in grado di utilizzare il tavolo virtuale.

Questo è solo uno dei pochi importanti cambiamenti risolti in un nuovo post sul blog, che si concentra molto sul feedback della comunità e sull'ascolto. Dan Ayoub, il nuovo capo di D&D, ha sottolineato che un "gruppo consultivo a rotazione composto da creatori, editori, educatori e fan" aiuterà a plasmare il futuro insieme alla WotC.

"Stiamo ancora finalizzando la struttura e il processo, ma la nostra intenzione è chiara: non si tratta di un sondaggio una tantum o di una mossa di pubbliche relazioni. Si tratta di costruire una collaborazione duratura con le persone che rendono D&D quello che è", scrive Ayoub. "Abbiamo già inciampato in passato. Abbiamo imparato da questo. E ora ci impegniamo a rendere la comunicazione più chiara, la trasparenza e l'assistenza costante, per giocatori, creatori ed editori".

I nuovi passi per D&D riguardano il rimettere il potere nelle mani dei giocatori, ma dovremo vedere se riusciranno a cambiare il sentimento dei fan riguardo a D&D.

