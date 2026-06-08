D&D ha avuto il suo stile Disco Elysium, ora tocca a Vampire: The Masquerade

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L'influenza dei TTRPG è evidente in Disco Elysium, ma ora siamo tornati al punto di partenza ed è chiaro che l'amato RPG sta ispirando nuovi videogiochi basati sulle nostre esperienze di gioco di ruolo da tavolo preferite. Esoteric Ebb si chiamava D&Disco Elysium, e ora dovremo trovare un soprannome altrettanto accattivante per il nuovo CRPG annunciato Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers.

Annunciato al PC Gaming Show, Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers ci porta nelle strade oscure di Montreal, dove potremo creare i nostri Kindred e immergerci nel mondo dietro la Masquerade. L'impostazione della trama sembra un po' simile a quella di Bloodlines II, in realtà, dato che sei un vampiro che si risveglia dopo un lungo sonno, con ricordi frammentati. Non sarai guidato da una figura misteriosa nella tua testa, ma invece il Sam Sangue Sottile che ti aiuta nel tuo viaggio.

I paragoni con Disco Elysium diventano chiari quando si vede il trailer di rivelazione, che mostra i controlli di abilità come parte importante del gioco, e i ritratti dei personaggi sembrano anche molto ispirati al lavoro di ZA/UM. Dove Vampire: The Masquerade - Bloodlines II sembrava troppo un gioco d'azione e poco RPG a molti fan, speriamo Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers possa compensare offrendoci un gioco completamente focalizzato sulla storia, costruito dalle nostre decisioni narrative.