Dead in Antares manda il franchise di sopravvivenza nello spazio

I sequel sono sempre un atto di equilibrio. Alcuni di noi vogliono di più dello stesso, mentre altri richiedono idee fresche. Lo sviluppatore francese Ishtar Games, tuttavia, sembra aver trovato la perfetta via di mezzo con il suo franchise Dead In, dove ogni nuova voce si sposta in un ambiente completamente diverso, ma i sistemi di gioco rimangono più o meno gli stessi.

Il primo gioco, Dead in Bermuda, metteva i giocatori a capo dei sopravvissuti a un incidente aereo, lottando contro la fame, la sete e i conflitti interpersonali. Tre anni dopo, la serie ha fatto un salto indietro nel tempo con Dead in Vinland, scambiando le palme con i vichinghi, ma mantenendo intatto il gameplay gestionale a turni. Da allora, il franchise è rimasto in silenzio per sette anni e molti di noi pensavano che fosse morto e sepolto. Per fortuna, non è stato così.

Perché ora è il momento di lottare ancora una volta per la sopravvivenza, questa volta nello spazio. Dead in Antares ci porta in un mondo alieno ostile pieno di pericoli, dalle foreste di cristallo ai deserti vulcanici e alle fitte giungle. Proprio come prima, i giocatori devono bilanciare le risorse, ricercare nuove tecnologie e gestire tutto, dal cibo e dall'acqua all'esaurimento e alla salute mentale, o rischiare di perdere il loro equipaggio. E se sei curioso, una nuovissima demo è disponibile su Steam in questo momento.

Hai giocato a qualcuno dei precedenti giochi di Dead In?