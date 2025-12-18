Dead Island 3 Sto pensando di lanciare nel primo trimestre 2 2028

L'attesa tra Dead Island e Dead Island 2 è stata incredibilmente lunga, ma sembra che Dambuster Studios non voglia tenerci in suspense per un altro decennio, dato che potremmo vedere il gioco tra qualche anno.

Secondo il recente rapporto sugli utili finanziari dello sviluppatore Dambuster Studios (rilevato da Timur222), Dead Island 3 è indicato come in fase di sviluppo, con un programma di rilascio previsto per il primo trimestre 2028. Il terzo film è il progetto principale dello studio.

Dead Island 2 è riuscito ad attirare più di 20 milioni di giocatori (il che non si traduce in copie vendute, dato che a un certo punto era disponibile su Game Pass e gratuitamente tramite l'Epic Games Store), e Dambuster ha festeggiato questa notizia annunciando Dead Island 3. All'epoca non sapevamo quando avremmo visto il gioco, ma ora abbiamo un'idea più chiara di quando aspettarci.

Sebbene sappiamo di alcuni titoli importanti previsti per il 2026 e il 2027, attualmente non c'è molto nel calendario 2028, quindi benvenuti Dead Island 3. Spero solo che GTA VI non ti raggiunga presto.