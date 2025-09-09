HQ

Il fascino dei giochi risiede in gran parte nella loro ampiezza. Ci sono tanti generi diversi quanti sono gli uccelli nella foresta, e se sei volubile e disposto a "provare qualcosa di nuovo" è così che vivi la vida loca. Certo, Dead Reset non sta reinventando la ruota, né sta cercando di farlo in alcun modo, ma piuttosto rende omaggio ai film horror di serie B degli anni '80 e '90. La cosa unica, beh, qualcosa che non vediamo a giorni alterni, sono i film interattivi - perché, leggendo la Bibbia, il Corano o il catalogo Biltema, in realtà è più un film che un gioco. Osservi più di quanto tu sia coinvolto, ma questo non deve essere un male.

Pochi secondi prima che uno stivale dell'esercito schiacci il cranio di Cole in insalata di cavolo. Gioco di parole.

Proprio come inizia questo testo, inizia anche l'avventura di Cole Mason, il ragazzo che abbiamo l'onore di controllare in Dead Reset. Non ha idea di dove sia, chi sia o cosa fare. Con l'aiuto del mercenario Slade, Cole viene gettato nel bel mezzo di un'operazione urgente per rimuovere un "oggetto estraneo" dallo stomaco di una donna. Un piccolo nodulo pulsante, pulsante e piuttosto disgustoso deve essere tagliato e rimosso. Facile facile? Beh, il fatto è che non è solo Alien che ha ispirato Wales Interactive/Dark Rift Horror, ma anche Ricomincio da capo. È lunedì per tutta la settimana, chiaro e semplice. Prima che tu possa dire "bisturi, controlla" Cole ha il tempo di morire cinque volte e svegliarsi e fare la stessa procedura più e più volte, ma con la differenza piuttosto grande che ricorda cosa è successo nelle vite precedenti. Qualcosa è andato storto con gli esperimenti sulla base della ricerca. Gli esperimenti che coinvolgono i viaggi nel tempo e i detenuti portano ad alte dosi di morte, più e più volte.

Niente di unico, ma divertente. Sicuramente. Dead Reset non è mai spaventoso, sgradevole o stressante - è un'alzata di spalle quando si tratta di horror (in gran parte grazie al mostro che sembra una scopa consumata) ma il fattore intrattenimento c'è e impressiona in tutto. Gli attori fanno sicuramente la loro parte per contribuire all'atmosfera a cui gli sviluppatori miravano chiaramente. È stereotipato e piuttosto sciocco, ma si adatta allo stampo dei film horror di serie B di questo tipo. Abbiamo il protagonista tranquillo e intelligente sotto forma di Cole, il duro maschio alfa Slade, la ricercatrice tosta e indipendente Fearne e Magson - il capo che non sai dove piazzare (anche se sai che è una pazza completa) e che per lo più vuoi solo schiaffeggiare in faccia con un filetto di salmone congelato.

Annuncio pubblicitario:

C'è una certa profondità da trovare in questo racconto altrimenti piuttosto breve. Un playthrough dura poco meno di un paio d'ore, ma ci sono quattro diversi finali da scoprire e oltre 400 scene uniche da godere. La maggior parte di essi coinvolge abbondanti quantità di sangue, budella e Cole Mason che muore più e più volte. Se metti in pausa il gioco, puoi vedere quante scene hai sbloccato, quali scelte sono possibili negli otto capitoli offerti da Dead Reset e una scheda che mostra quanto sei amichevole con gli altri personaggi. Quest'ultimo sembra molto ingannevole perché anche se ti senti come se fossi nemico giurato con qualcuno, il gioco a volte ha un'esperienza diversa e pensa "voi ragazzi siete migliori amici, giusto?"

Magson si alza e ammira l'alieno mocio. Weir - un personaggio secondario piuttosto insignificante sta probabilmente cercando di ragionare con lei.

Daniel Thrace, l'attore dietro il chirurgo involontario, fa un buon lavoro. Ti piace e fai del tuo meglio per tenerlo in vita, ma una volta che lo fai, il design del gioco si apre per fare un grande colpo. Cerca di essere il più grande stronzo possibile. Cerca di uccidere il maggior numero possibile di persone dall'alieno straccione. Dead Reset è un gioco di questo tipo, una casa dei giochi in cui il team di ricerca sono i tuoi topi da laboratorio. Si tratta di due scelte che puoi fare di tanto in tanto, quindi non è una profondità infinita alla Baldur's Gate 3, ma ci sono abbastanza contenuti per giustificare almeno una seconda o addirittura una terza partita.

L'ambiente è affascinante, la recitazione è competente e le scelte vanno benissimo, ma cosa c'è di veramente sbagliato? Niente, davvero. Se sei d'accordo con il fatto che questa sia in realtà una produzione indipendente in cui l'alieno/mostro sembra essere stato costruito da un bambino in età prescolare di scarso talento usando la cartapesta per abbracciare quella sensazione horror a basso budget, allora i difetti sono davvero solo una parte della ricetta. Gli unici aspetti negativi che mi vengono in mente sono che è un po' breve, mai spaventoso, e il sistema che mostra le relazioni con i personaggi secondari è inutile e piuttosto fuorviante. Mi sarebbe piaciuto vedere/ascoltare anche una colonna sonora più importante. Forse la critica più grande è che si tratta più di un film interattivo che di un gioco, un po' come l'avventura di Netflix con Black Mirror: Bandersnatch qualche anno fa.

Annuncio pubblicitario:

Le relazioni oscillano davvero avanti e indietro. Inizialmente odi Slade profondamente e sinceramente, ma la storia prende una svolta e lui, insieme a Fearne, diventa il tuo nuovo migliore amico.

Tutto sommato, Dead Reset offre un viaggio divertente. È buono - fino in fondo, ma mai più di così e mai meno. È un solido 7/10 e sicuramente qualcosa che consiglierei volentieri, soprattutto se, come me, ami gli slasher della vecchia scuola con un sacco di sangue e budella che schiaffeggiano e si comportano come budella in generale. Più budella fuori dal corpo per le persone, è la mia conclusione da Dead Reset.