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Dead Space Il produttore Glen Schofield ha annunciato il suo ritiro dall'industria dei videogiochi

Dopo 35 anni di esperienza nel settore, Schofield si sta allontanando dal quotidiano.

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È la fine del percorso videoludico per lo sviluppatore Glen Schofield, poiché l'iconico creatore di Dead Space e The Callisto Protocol, e fondatore di studi come Sledgehammer Games e Striking Distance, ha deciso di allontanarsi dal "lavoro quotidiano" di essere un creatore di videogiochi.

Questo è stato confermato in un video emozionante su LinkedIn di Schofield, in cui ha semplicemente menzionato che, dopo 35 anni di lavoro nell'industria dei videogiochi, ha deciso di allontanarsi e non cercherà più di inseguire nuove idee e creazioni.

Dead Space Il produttore Glen Schofield ha annunciato il suo ritiro dall'industria dei videogiochi

Conosciuto soprattutto per il suo periodo in Visceral Games e per la creazione di Dead Space, Schofield contribuì a far crescere il franchise di Call of Duty fino a farlo diventare il colosso moderno, con crediti che includono ruoli da protagonista in Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare e Call of Duty: WWII. Il suo lavoro più recente è arrivato nel successore spirituale di The Callisto Protocol, un survival horror ambientato nel lontano futuro dell'universo di PUBG: Battlegrounds.

Grazie per tutto il duro lavoro, Schofield. Per ulteriori informazioni sul leggendario sviluppatore, potete vedere una delle nostre recenti interviste con lui qui sotto.

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