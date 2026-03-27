Dead Take e Faith: Unholy Trinity per ottenere adattamenti dal nuovo studio della creatrice Alanah Pearce
Charred Pictures di Pearce è una casa di produzione indipendente che crea adattamenti di videogiochi in stretta collaborazione con gli sviluppatori.
Viviamo in una corsa all'oro di adattamenti di videogiochi. Man mano che le case di produzione e i grandi studi si rendono conto che c'è un sacco di soldi da guadagnare nel dare vita ai videogiochi, le proprietà intellettuali vengono scattate ovunque. La creatrice e produttrice Alanah Pearce ha ora fondato la propria casa di produzione, Charred Pictures, per aiutare a preservare l'autenticità e mantenere gli sviluppatori coinvolti nelle sue trasposizioni videoludiche.
"I videogiochi sono fantastici, e le persone che li creano sono fantastiche! Parte del motivo per cui gli sviluppatori di videogiochi riescono a catturare un pubblico così vasto — che è ciò che Hollywood vuole tanto inseguire — è perché le loro storie nascono dal cuore, e molte trasposizioni lo perdono. "Sono così entusiasta di aiutare gli sviluppatori di giochi a iniziare a fare adattamenti a modo loro, secondo i loro termini e con la loro visione - direttamente dal cuore." Ha detto Pearce in un comunicato stampa.
Attualmente, Charred Studios ha due adattamenti in programma. Il primo è un adattamento live-action di Dead Take, un gioco con Ben Starr e Neil Newbon che racconta il lato oscuro di Hollywood. Abubakar Salim, star di House of the Dragon e Raised by Wolves (che ha anche fondato Surgent Studios), sta aiutando a creare questo primo adattamento.
Sta anche arrivando un adattamento di Faith: The Unholy Trinity. Charred Pictures non è dedicato solo agli adattamenti videoludici, ma ha anche una lunghistòria horror psicologica in lavorazione chiamata Godmother.