Dead Take e Faith: Unholy Trinity per ottenere adattamenti dal nuovo studio della creatrice Alanah Pearce

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Viviamo in una corsa all'oro di adattamenti di videogiochi. Man mano che le case di produzione e i grandi studi si rendono conto che c'è un sacco di soldi da guadagnare nel dare vita ai videogiochi, le proprietà intellettuali vengono scattate ovunque. La creatrice e produttrice Alanah Pearce ha ora fondato la propria casa di produzione, Charred Pictures, per aiutare a preservare l'autenticità e mantenere gli sviluppatori coinvolti nelle sue trasposizioni videoludiche.

"I videogiochi sono fantastici, e le persone che li creano sono fantastiche! Parte del motivo per cui gli sviluppatori di videogiochi riescono a catturare un pubblico così vasto — che è ciò che Hollywood vuole tanto inseguire — è perché le loro storie nascono dal cuore, e molte trasposizioni lo perdono. "Sono così entusiasta di aiutare gli sviluppatori di giochi a iniziare a fare adattamenti a modo loro, secondo i loro termini e con la loro visione - direttamente dal cuore." Ha detto Pearce in un comunicato stampa.

Attualmente, Charred Studios ha due adattamenti in programma. Il primo è un adattamento live-action di Dead Take, un gioco con Ben Starr e Neil Newbon che racconta il lato oscuro di Hollywood. Abubakar Salim, star di House of the Dragon e Raised by Wolves (che ha anche fondato Surgent Studios), sta aiutando a creare questo primo adattamento.

Sta anche arrivando un adattamento di Faith: The Unholy Trinity. Charred Pictures non è dedicato solo agli adattamenti videoludici, ma ha anche una lunghistòria horror psicologica in lavorazione chiamata Godmother.