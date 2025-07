Dead Take presenta un cast stellare completo con veterani dei videogiochi

HQ

Abubakar Salim, fondatore di Surgent Studios e direttore creativo del prossimo Dead Take, ha fatto di tutto per garantire che il gioco in arrivo abbia un cast di interpreti impilati. In precedenza abbiamo riferito che il gioco è stato guidato da Ben Starr e Neil Newbon, rispettivamente famosi per Clair Obscur: Expedition 33 e Baldur's Gate III, ma ora possiamo aggiungere a questo il cast completo ed esteso.

A Starr e Newbon si uniranno i seguenti:



Jane Perry (Baldur's Gate III, Dragon Age: The Veilguard)



Alanah Pearce (Cyberpunk 2077)



Laura Bailey (The Last of Us: Parte II, Marvel's Spider-Man 2)



Matthew Mercer (Final Fantasy VII: Rinascita, Overwatch)



Sam Lake (Alan Wake II, Max Payne)



Travis Willingham (Marvel Rivals, Star Wars Jedi: Fallen Order)



CDawgVA (Honkai: Star Rail, Card-En-Ciel)



Dead Take verrà lanciato su PC già il 31 luglio e puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto.