Deadlock ha appena ricevuto un aggiornamento importante

Deadlock, il nuovo MOBA di Valve attualmente in Alpha chiusa, sta facendo scalpore nella comunità dei videogiocatori e il suo ultimo aggiornamento del 6 marzo ha portato a importanti cambiamenti nel gioco. Ecco tutto ciò che devi sapere, dato che quasi ogni aspetto del gameplay importante è stato influenzato, con le torri che ricevono HP aumentate e il numero di anime che ottieni uccidendo soldati che viene potenziato. Le meccaniche di movimento sono state perfezionate e c'è stato un aumento dei campi nella giungla

Due dei cambiamenti più importanti di questo aggiornamento però sono stati per due dei campioni più fastidiosi (secondo me) del gioco. Il Portiere e Bebop (sospiro).

Bebop ora può annullare il suo gancio quando aggancia i nemici, lasciando la sua abilità senza tempo di ricarica. Un oggetto importante da acquistare contro un Bebop è Counter Spell, che annulla le sue Bombe Adesive, rendendole inutili.

L'ultimo 'Ospite dell'Hotel' del Portiere ora ha un tempo di ricarica di 10 secondi se il nemico sfugge alla Baronessa. Questo significa che i giocatori possono rinchiudere i nemici nell'hotel e, quando sono liberi, stordirli con il loro carrello bagagli e intrappolarli di nuovo in The Baroness. Se poi acquisti anche Echo Shard, questa combinazione può tecnicamente continuare finché il nemico bersaglio non muore in The Baroness o per mano del tuo Luggage Cart.

Un'altra importante rielaborazione è stata l'abilità suprema di Ivy, Air Drop. Ora, invece di lanciare l'ultimate e sbattere le ali prima di decollare, Ivy può decollare istantaneamente (a meno che non venga danneggiata, il che allora resetta il cooldown a 4 secondi).

Purtroppo, Silver non ha subito grandi nerf in questo aggiornamento, quindi quando si trasforma in un Licantropo, è meglio correre e nascondersi il più a lungo possibile.....