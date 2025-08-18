Deadpool confermato per Avengers: Doomsday

HQ

Deadpool sta ufficialmente entrando nella resa dei conti più potente del MCU. Heat Vision di The Hollywood Reporter ha confermato che Ryan Reynolds riprenderà il ruolo di Wade Wilson nel prossimo mega-crossover Avengers: Doomsday, che uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026. Detto questo, non aspettatevi che Wade Wilson indossi ancora un'uniforme dei Vendicatori. Mentre la sua apparizione è bloccata, le fonti sono chiare sul fatto che non si unirà alla formazione ufficiale della squadra, Deadpool rimane, opportunamente, l'outsider irriverente.

Il suo ritorno segue il successo miliardario di Deadpool & Wolverine nel 2024, e la presa in giro che ha dato il via a tutto, un criptico post sui social media con un logo dei Vendicatori deturpato con la firma "A" di Deadpool, ha fatto ronzare i fan in trepidante attesa. Avengers: Doomsday promette di essere un viaggio da brivido che abbraccia il multiverso, ora con un pizzico del caos tipico di Deadpool aggiunto al mix.

Sei entusiasta del fatto che Deadpool faccia parte di Doomsday?