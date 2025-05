Deadpool e Batman si crossover in una nuova serie a fumetti

HQ

Abbiamo visto Marvel e DC crossover una manciata di volte in passato, sia per iniziative più piccole che per enormi scontri di ensemble. Indipendentemente dalla situazione, è sempre un evento, ed è questo che rende le notizie di oggi altrettanto emozionanti.

Marvel e DC ha annunciato una serie di fumetti crossover che vedrà Batman e Deadpool scontrarsi. Conosciuto come Deadpool/Batman, questo sarà un crossover in due parti che sarà seguito da un fumetto secondario intitolato Batman/Deadpool, con il primo in arrivo a settembre e il secondo a novembre.

Per quanto riguarda la base narrativa dietro il crossover, ci viene detto che Wade Wilson è stato assunto per un lavoro a Gotham City e che questo lo mette in rotta d'urto con Batman, che potrebbe aiutarlo o cercare di distruggerlo.

Deadpool/Batman sarà scritto dal veterano di Deadpool e Spider-Man Zeb Wells e illustrato dal veterano di Batman e X-Men Greg Capullo. Ulteriori informazioni sul fumetto e sul resto del team creativo dietro di esso dovrebbero arrivare in un secondo momento, ma per il momento abbiamo almeno la copertina su cui guardare a bocca aperta, e una breve dichiarazione di Wells in cui ha spiegato perché voleva fare questo fumetto.

"Dopo aver scritto Amazing Spider-Man (2022) per 60 numeri, ho detto alla Marvel che avevo bisogno di una pausa. La Marvel mi ha detto che potevo farlo o che potevo scrivere un fumetto con protagonisti Deadpool e Batman con il miglior artista di Batman della nostra generazione. Non avevo più bisogno di una pausa. In Batman abbiamo trovato qualcuno che ha ancora meno tempo per le buffonate di Deadpool rispetto a Wolverine, ma una minaccia in tutta la città da parte del Joker crea strani compagni di letto (letteralmente, se Deadpool avesse fatto a modo suo). È stato uno spasso lasciare Deadpool libero a Gotham City e guardare cosa succede".