Deadpool ha quasi fatto un cameo in Peacemaker: Stagione 2

Ieri ha segnato la fine della seconda stagione diPeacemaker e il capo e regista della DC James Gunn aveva promesso in anticipo che avrebbe gettato le basi per il prossimo film di Superman. Non sapremo davvero quanto ci sia riuscito fino a quando il sequel, Man of Tomorrow, non uscirà nel luglio 2027, ma è chiaro che questa stagione ha avuto un tono leggermente diverso e più serio e una maggiore attenzione al dramma.

Detto questo, c'era ancora spazio per l'umorismo, ovviamente, così come l'apparizione occasionale di ospiti per i fan della DC. Ma a quanto pare, avrebbe potuto essere più di questo. Il concetto di universi paralleli gioca un ruolo di primo piano nella seconda stagione, dove possiamo intravedere diversi mondi alternativi. Ma se Gunn avesse ottenuto ciò che voleva, uno di quei mondi sarebbe stato il MCU, poiché la porta avrebbe portato a Deadpool. Spiega a Deadline:

"Sì, volevo che aprissero la porta e vedessero Deadpool in una stanza. Ne ho parlato con Ryan Reynolds e avremmo dovuto fare dei bei salti mortali per farlo. Voleva farlo. Questo è tutto ciò di cui tutti parleranno ora è Deadpool nell'altra stanza".

Sfortunatamente, questa volta non è successo, ma si spera che sia solo questione di tempo prima di vedere DC e Marvel nel primo crossover tra DCU e MCU.

Che ne pensi? Cosa avreste pensato di un'apparizione di Ryan Reynolds in Deadpool in Peacemaker: Stagione 2?