Deadpool potrebbe dirigersi dritto verso i Vendicatori

HQ

Anche se Deadpool è ora ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe, sembra ancora surreale pensare che potrebbe, in teoria, presentarsi al fianco di Capitan America, Hulk, Doctor Strange o i Fantastici Quattro in un film futuro. Non c'è dubbio che tornerà, visto l'enorme successo al botteghino di Deadpool & Wolverine. E ora, lo stesso Ryan Reynolds sta suggerendo che Deadpool potrebbe effettivamente incontrare i Vendicatori prima o poi.

In un post su Instagram caricato solo poche ore fa, Reynolds ha condiviso un'immagine in cui qualcuno aveva scarabocchiato una "A" sull'emblema dei Vendicatori, qualcosa che tutti possiamo tranquillamente presumere sia opera di Deadpool. In altre parole, sembra sempre più probabile che l'antieroe dalla bocca a motore apparirà nei prossimi Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars. Puoi dare un'occhiata tu stesso al post dell'attore qui sotto.

Cosa ne pensi del fatto che Deadpool faccia la sua comparsa in Avengers: Doomsday ?