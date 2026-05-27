Dean Huijsen rompe il silenzio dopo la sua esclusione dai Mondiali, lasciando il Real Madrid senza rappresentanza in Spagna

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La Spagna è una delle favorite per i Mondiali 2026, e l'allenatore Luis de la Fuente ha annunciato la sua lista lunedì, con giocatori come Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri e Cucurella. Tuttavia, per la prima volta nella storia, nessun giocatore del Real Madrid è stato convocato per la nazionale, a differenza del Barcellona, che ne ha otto.

Qualche settimana fa si sapeva che Dani Carvajal, che due anni fa era capitano della squadra vincitrice di Euro 2024 UEFA, non era stato incluso nella rosa pre-lista. Senza di lui, l'unica opzione realistica per il Real Madrid di avere una rappresentanza ai Mondiali era il difensore Dean Huijsen, che era apparso più volte nell'ultimo anno, ma era stato escluso, con de la Fuente che aveva scelto Marc Pubill dall'Atlético de Madrid ed Eric García dal Barcellona.

Dopo aver ricordato il silenzio per un paio di giorni, Huijsen ha pubblicato un breve messaggio sui social media. "Congratulazioni ai miei compagni che andranno ai Mondiali, li sosterrò da casa come qualsiasi altro spagnolo".

Rosa della Spagna per i Mondiali 2026

Portieri:



Unai Simón (Club atletico)



David Raya (Arsenal)



Joan García (Barcellona)



Difensori:



Marc Cucurella (Chelsea)



Pau Cubarsí (Barcellona)



Aymeric Laporte (Club atletico)



Álejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)



Pedro Porro (Tottenham Hotspur)



Eric García (Barcellona)



Marcos Llorente (Atlético Madrid)



Marc Pubill (Atlético Madrid)



Centrocampisti:



Gavi (Barcellona)



Rodri (Manchester City)



Pedri (Barcellona)



Martín Zubimendi (Arsenal)



Fabián Ruiz (PSG)



Álex Baena (Atlético Madrid)



Mikel Merino (Arsenal)



Attaccanti: