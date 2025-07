Dear Me, I Was verrà lanciato esclusivamente per Switch 2 la prossima settimana

Arc System Works è meglio conosciuto per i suoi giochi di combattimento estremamente profondi, tra cui le serie Blazblue e Guilty Gear. Tuttavia, sviluppano anche altri tipi di giochi, come l'avventura interattiva esclusiva per Switch 2 Dear Me, I Was, che ora ha una data di uscita.

Si scopre che uscirà il 31 luglio e costerà 850 yen, ovvero circa £ 4,3 / € 5. Taisuke Kanasaki, art director dell'acclamato Another Code, si occupa anche del design di questo gioco, e la premessa è:

"Dear Me, I Was è un'avventura interattiva che ti permette di goderti una storia intessuta di bellissime immagini, fondendo il vibrante stile acquerello di Taisuke Kanasaki con la tecnologia rotoscoping. I personaggi realistici commuoveranno sicuramente profondamente il tuo cuore.

In questa storia, rivivrai la vita di una certa donna. Sperimenta la gioia, il dolore e la crescita attraverso la sua vita ordinaria e umile. Assisti alla storia che tesse in una vita interconnessa con gli altri".

Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto per vedere se questa potrebbe essere l'accogliente avventura estiva che stavi cercando.