Death By Scrolling confermato per PS5, Switch 2 e Xbox Series S/X

Devi ammettere che sarebbe davvero una delusione morire, solo per ritrovarsi bloccati in una sorta di limbo nel purgatorio, incapace di andare avanti nell'aldilà a causa dei costosi biglietti del traghetto. E questo è proprio il presupposto di Death By Scrolling, sviluppato dallo studio Terrible Toybox di Ron Gilbert (Day of the Tentacle, Monkey Island, Thimbleweed Park ), dove è stato personalmente coinvolto come regista, designer e programmatore.

Questo è un buon segno, ovviamente, ma purtroppo non è esattamente facile arrivare all'aldilà, perché il Mietitore stesso ti insegue verso l'alto lungo i livelli, il che rafforza la sensazione di essere bloccati in una sorta di burocrazia cosmica creata da Purgatory Inc. dopo la morte. Impegnativo, ma spesso incredibilmente divertente.

Death By Scrolling è stato effettivamente rilasciato su Steam lo scorso autunno, dove ora vanta recensioni positive dagli utenti. E ora è quasi il momento che più persone sperimentino questo roguelike RPG nella lotta per pagare il Trahettatore e attraversare il fiume dall'altra parte.

È stato annunciato principalmente per PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X - e uscirà già il 16 aprile. Se giochi su PC, c'è anche qualcosa a cui aspettarti con piacere, come afferma il comunicato stampa:

"L'uscita del 16 aprile introduce anche un importante aggiornamento di contenuti disponibile contemporaneamente su PC e console, con un nuovo personaggio giocabile, un bioma completamente nuovo da esplorare e molteplici miglioramenti nel gameplay e nella qualità della vita."

Dai un'occhiata al primo trailer delle versioni console qui sotto.