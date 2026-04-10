Death By Scrolling confermato per PS5, Switch 2 e Xbox Series S/X
L'ultima avventura di Ron Gilbert sta per essere apprezzata da più persone, mentre cerchiamo di raggiungere il grande aldilà, ma veniamo ostacolati da un traghettatore avido.
Devi ammettere che sarebbe davvero una delusione morire, solo per ritrovarsi bloccati in una sorta di limbo nel purgatorio, incapace di andare avanti nell'aldilà a causa dei costosi biglietti del traghetto. E questo è proprio il presupposto di Death By Scrolling, sviluppato dallo studio Terrible Toybox di Ron Gilbert (Day of the Tentacle, Monkey Island, Thimbleweed Park ), dove è stato personalmente coinvolto come regista, designer e programmatore.
Questo è un buon segno, ovviamente, ma purtroppo non è esattamente facile arrivare all'aldilà, perché il Mietitore stesso ti insegue verso l'alto lungo i livelli, il che rafforza la sensazione di essere bloccati in una sorta di burocrazia cosmica creata da Purgatory Inc. dopo la morte. Impegnativo, ma spesso incredibilmente divertente.
Death By Scrolling è stato effettivamente rilasciato su Steam lo scorso autunno, dove ora vanta recensioni positive dagli utenti. E ora è quasi il momento che più persone sperimentino questo roguelike RPG nella lotta per pagare il Trahettatore e attraversare il fiume dall'altra parte.
È stato annunciato principalmente per PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X - e uscirà già il 16 aprile. Se giochi su PC, c'è anche qualcosa a cui aspettarti con piacere, come afferma il comunicato stampa:
"L'uscita del 16 aprile introduce anche un importante aggiornamento di contenuti disponibile contemporaneamente su PC e console, con un nuovo personaggio giocabile, un bioma completamente nuovo da esplorare e molteplici miglioramenti nel gameplay e nella qualità della vita."
Dai un'occhiata al primo trailer delle versioni console qui sotto.