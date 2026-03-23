Death Stranding 2 è partito alla grande su Steam

HQ

Giovedì scorso è stato lanciato Death Stranding 2: On the Beach, che è stato lanciato su PC dopo essere stato un'esclusiva PlayStation 5 per circa nove mesi. E sembra che, dato tutto il plauso ricevuto, fosse molto atteso.

Gli utenti attenti di Resetera hanno notato che durante il weekend di lancio il gioco ha raggiunto ben 57.682 giocatori Steam contemporanei secondo SteamDB, una cifra che l'originale non si è mai avvicinata. Nei suoi sei anni sul mercato, ha raggiunto un picco di 32.515 player simultanei, mentre Death Stranding Director's Cut ha raggiunto un picco di 22.080.

Ovviamente pensiamo che sia meritato e gli abbiamo dato una valutazione molto positiva quando è uscito, e potete leggere la nostra recensione qui. Se speri in una versione Xbox Series S/X, probabilmente dovrai aspettare ancora un po', dato che il primo gioco è stato esclusivo per console PlayStation per cinque anni prima di arrivare finalmente su Xbox.