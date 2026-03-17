Death Stranding 2: On the Beach aggiungendo nuova modalità di difficoltà, più cutscene e boss rigiocabili con un importante aggiornamento

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Death Stranding 2: On the Beach arriva su PC questa settimana, e sebbene l'ultima epopea di Kojima su una nuova piattaforma sia già un titolo sufficiente, un importante aggiornamento sarà incluso per il gioco, sia su PS5 che su PC. Questo aggiornamento porta molti contenuti aggiuntivi, inclusi alcuni tagliati dal gioco base, oltre a cambiamenti di gameplay causati dal feedback dei giocatori.

Kojima ha spiegato personalmente i cambiamenti nel programma radiofonico giapponese Spacewalk (tramite MP1st), i cui dettagli sono stati poi raccolti da KAMI su Twitter/X. È stata aggiunta una nuova modalità di difficoltà, To The Wilder, che rende il gioco ancora più impegnativo. Ci saranno combattimenti con boss rigiocabili, nuovi oggetti, altre cutscene tagliate dalla versione originale, una modalità ultrawide su PS5, nuove riprese, aggiustamenti al gameplay e altro ancora.

Questo aggiornamento arriva il 19 marzo, quando esce la versione PC del gioco. Questo è il primo grande aggiornamento per Death Stranding 2: On the Beach da qualche mese, e sembra compensare l'attesa con quello che sembra essere un sacco di nuovi contenuti. Siamo sicuri di vedere le note complete della patch più avanti questa settimana, quando il gioco sarà ufficialmente lanciato su PC.