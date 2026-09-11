Death Stranding 2: On the Beach avrebbe superato i 2,5 milioni di copie vendute

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In un recente rapporto di Alinea Analytics, focalizzato sulle performance di vendita dei recenti progetti first-party di Sony Interactive Entertainment, si è rivelato che Death Stranding 2: On the Beach di Kojima Productions ha superato un traguardo nelle vendite ammirevole.

Il progetto sequel avrebbe ora superato i 2,5 milioni di vendite, con la maggior parte di queste vendite, inaspettatamente, su PS5. Diciamo inaspettato perché per un po' Death Stranding 2: On the Beach era completamente esclusivo dell'ultimo sistema Sony. Da allora è arrivato anche su Steam su PC, che rappresenta una buona quantità di vendite, ma non ha ancora annunciato piani per Xbox.

Per quanto riguarda la suddivisione delle vendite, ci viene detto che Death Stranding 2: On the Beach ha superato i 2,5 milioni, di cui 1,8 milioni provenienti dalla PS5 e 700.000 dal PC. A questo si aggiunge l'informazione che un milione di questo totale è stato spostato nei primi due mesi del gioco tra giugno e luglio 2025. Allo stesso modo, il fatturato totale del gioco finora è intorno ai 170 milioni di dollari.

Hai già giocato a Death Stranding 2: On the Beach ?