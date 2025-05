Death Stranding 2: On the Beach è già diventato oro

HQ

Proprio ieri, vi abbiamo parlato di alcune funzionalità che saranno rese disponibili in Death Stranding 2: On the Beach quando verrà lanciato il 26 giugno su PS5, insieme a un controller DualSense in edizione limitata. Ora, per aggiungere a questo possiamo aggiungere che il gioco Kojima Productions è in realtà già diventato oro.

Come notato in un post sui social media, ci viene detto:

"Death Stranding 2: On the Beach è diventato oro

"Il viaggio inizia presto, solo un po' di più fino al 26 giugno".

Questo è particolarmente impressionante dal momento che mancano ancora più di sei settimane al lancio effettivo, ma dovrebbe assolutamente risolvere qualsiasi preoccupazione tu possa avere sul fatto che arrivi in tempo, poiché passare all'oro significa che il gioco è finito e pronto per essere spedito.